Van der Poel eert zijn overleden opa Poulidor met winst in Tabor

Van der Poel had het lastig en gaf mede door een fietswissel in de derde ronde opnieuw terrein prijs. Halverwege de wedstrijd reden Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar aan de leiding, op zo'n vijftien seconden gevolgd door een groepje met daarin Van der Poel en ook Corné van Kessel. In de vijfde ronde maakte Van der Poel in zijn eentje de achterstand goed en reed hij in een vloek en een zucht naar de koplopers toe.



Dat was voor Iserbyt, winnaar van de eerste drie wereldbekermanches, het signaal om te versnellen. Diens ploeggenoot Vanthourenhout hield even zijn benen stil en versperde daarmee Van der Poel de weg, maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde maakte hij alsnog de aansluiting. Doordat Van der Poel en Iserbyt vooral naar elkaar keken, kon de sterke Van der Haar terugkeren. Met zijn drieën begonnen ze aan de slotronde.