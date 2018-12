Van der Poel fietst Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race

In zijn eerste klassieke voorjaar hoopt Van der Poel gelijk mee te kunnen doen om de prijzen. ,,Ik zou er in de finales nog graag zitten. De Amstel Gold Race en Vlaanderen zijn de twee grootste koersen. Ik laat me verassen. Maar als ik zie wat Wout van Aert vorig jaar heeft gedaan. Hij zat er bij in de finales. Ik ga ervan uit dat dat ook mijn plek zal zijn. Maar ik ben ook realistisch: ik zal niet alle klassiekers gaan winnen.’’



Van der Poel laat Parijs-Roubaix dus buiten zijn eerste voorjaar op de weg. ,,Ik wil niet alles in mijn eerste jaar gedaan hebben. Ik wil in de jaren die volgen ook nog iets te ontdekken hebben”, vertelt de Nederlander die al één keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen in het veldrijden werd.



Op 31 maart staat Gent Wevelgem op het programma. Dwars Door Vlaanderen volgt daarna (3 april) en op 7 april rijdt Van der Poel de Ronde van Vlaanderen. De Amstel Gold Race is op 21 april.



Van der Poel werd afgelopen zomer Nederlands kampioen op de weg. Een maand later werd hij tweede op de EK in Glasgow.