Van der Poel gaat langer door bij Corendon-Circus

,,De gesprekken lopen al een tijdje en Mathieu voelt zich op zijn plek bij Corendon-Circus, waar hij echt als kopman kan fungeren'', zegt Van der Poel. Eind vorig jaar verlengde Mathieu van der Poel ook al zijn contract bij de ploeg van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft. De 23-jarige Nederlander, die het veldrijden inmiddels combineert met mountainbiken én ook op de weg actief is, ligt daardoor tot eind 2020 vast bij Corendon-Circus. Daar komen in het nieuwe contract wat jaren bij. Van der Poel veroverde dit jaar liefst drie Nederlandse titels: in het veld, op de weg en op de mountainbike. Heel wat ploegen uit de UCI WorldTour wilden hem graag inlijven.

Van der Poel behoort al een paar jaar tot de wereldtop in het veldrijden. Bij zijn WK-debuut tussen de senioren in 2015 veroverde hij direct de wereldtitel. De Nederlander krijgt bij de Belgische ploeg de kans zich ook op andere disciplines te bewijzen. Van der Poel veroverde dit jaar niet alleen de Nederlandse titel in het veld, maar ook op de weg en op de mountainbike. Bij de EK in Glasgow is hij deze week actief op de mountainbike en in de wegwedstrijd.