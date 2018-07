Van der Poel gaat voor driekleur op NK mountainbike

Dominic Frenken is de kasseien­vre­ter van de ED Lezerstour

15 juli John Degenkolb kwam in de negende etappe als eerste over de streep in Roubaix. Hij klopte zijn vluchtmakkers Greg van Avermaet en Yves Lampaert in de sprint. In de ED Lezerstour bleek Dominic Frenken uit Budel de kasseien het beste te verteren. Zelfs het uitvallen van de door hem geselecteerde Richie Porte bracht de dagzege niet in gevaar.