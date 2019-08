Van der Poel hoopt Van Aert nog tegen te komen in veldrijseizoen

,,Die val wens je natuurlijk niemand toe. Als hij het hele crossseizoen niet in actie komt, dan is dat ook voor mij heel jammer”, zei Van der Poel tegen Sporza. ,,Of we elkaar al gesproken hebben? Nee, het is niet zo dat we altijd contact hebben. Maar ik lees de berichten mee en het is blijkbaar toch vrij ernstig. Als hij een streep door het hele crossseizoen moet zetten, dan zou ik dat zelf heel erg jammer vinden.”



De Belg Van Aert won bij zijn debuut in de Tour direct een etappe. ,,Ik vond het al met al een mooie Tour”, zei Van der Poel, die bijna alle etappes heeft gevolgd. ,,Of ik nu meer zin gekregen heb in de Tour? Niet meer dan anders, om eerlijk te zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik het ooit wel eens zou willen doen, omdat ik vind dat je dat als renner toch eens gedaan moet hebben om te weten hoe dat voelt. Maar het is niet zo dat ik nu ineens volgend jaar de Tour wil rijden.”