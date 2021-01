Van der Poel klopt Van Aert bij eerste duel van 2021

GP Sven NysHet wielerjaar 2021 kon niet beter beginnen dan met een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De winst van Van der Poel in de modder van Baal op nieuwjaarsdag is slechts een voorbode van de tweestrijd voor dit jaar. Van Baal tot Oostende, van Geraardsbergen via Roubaix naar Bretagne waar de Tour de France start.

Het wielerjaar 2021 begon op de mooist denkbare manier: met een moddergevecht op het scherpst van de snede tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Een duel waarvan er nog vele zullen volgen, maar wat nooit zal vervelen. Zoals Feyenoord tegen Ajax ook altijd boeit. De rivaliteit tussen de twee is diepgeworteld. Ze rijden al tegen elkaar sinds hun jonge tienerjaren en inmiddels behoort Van der Poel versus Van Aert tot de grote gevechten van de wielersport. Zelfs zoals vandaag op nieuwjaarsdag op en rond de Balenberg, een wedstrijd die voor beiden amper gewicht kent, is prestige en eer genoeg om de twee tot het uiterste te laten gaan.



De GP Sven Nys (een wedstrijd uit het klassement om de X2O Trofee) leek uit te monden in een gevecht tussen vijf. Met naast Van der Poel en Van Aert ook de Brits kampioen Tom Pidcock (vanaf maart rijdend voor Ineos) en Europees kampioen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Van Aert bepaalde in de derde ronde het tempo, maar de versnelling van Van der Poel twee ronde ronden later is hem en ook de rest te machtig. Van Aert wist de opgelopen schade maar deels goed te maken en strandde na even ronden op 8 seconden op plek twee. Van der Poel was niet eens in beste doen, vertelde hij achteraf tegen Sporza. De wereldkampioen had de indruk dat hij niet de enige was. ,,Het was een lastige wedstrijd en ik had niet de beste benen. Ik voelde me niet super en ik had de indruk dat Wout ook niet zijn beste dag had.’’

Eerste van vele krachtmetingen

De slag om de Baal was de eerste van vele krachtmetingen tussen Van der Poel en Van Aert van 2021. Zoals ze elkaar in 2020 ook keer op keer tegenkwamen. Op de weg troffen de twee elkaar afgelopen jaar vijf keer. In Strade Bianche en Milaan - San Remo ging Van Aert juichend over de streep en was Van der Poel veroordeeld tot een rol in de anonimiteit. Maar de door Van der Poel gewonnen millimeter sprint in de Ronde van Vlaanderen maakte in één klap de eerdere verliesbeurten op de weg goed.

In de cross reden ze vorig jaar acht keer tegen elkaar. Van der Poel had de overhand, daarbij aangetekend dat Van Aert terugkwam van een horrorblessure opgelopen in de Tour de France- tijdrit in Pau. In de eerste maanden van 2020 was Van der Poel onklopbaar met zijn solo op het WK in het Zwitserse Dübendorf als teken van overmacht. De afgelopen maand kwamen de twee elkaar nog vier keer tegen in de cross met 2-2 als tussenstand 2-2. Na Baal is het 1-0 voor Van der Poel in 2021, maar zondag staan ze allebei al weer aan de start in Hulst en over drie weken volgt nog de veldrit in Hamme.

WK in Oostende op 31 januari

Volledig scherm © photo: Cor Vos Tegelijkertijd zijn alle crossen deze winter klein bier voor zowel Van Aert al Van der Poel. Er is maar één veldrit die er echt toe doet en dat is het wereldkampioenschap van 31 januari in het Belgische Oostende. Als sinds hun puberjaren vechten de twee om wereldtitels en regenboogtruien, als profs is de verdeling van gouden WK-medailles drie om drie. Van der Poel is er van overtuigd dat de jarenlange strijd met Van Aert maakte dat ze beide zijn uitgegroeid tot coureurs van wereldklasse, zo vertelde hij in een eindejaarsinterview met deze krant. ,,Je wordt beter gemaakt door iemand die je tot het diepste laat gaan. Ik heb het nodig, iemand die me tot het uiterste drijft. Eeuwige rivalen is een goede omschrijving. Ik vind dat er ook gezonde haat moet zijn om iemand anders te kloppen. ’’

Het aankomende WK is waarschijnlijk ook gelijk het laatste moddergevecht tussen de twee grootmeesters van de cross. Maar daarna verplaatst het gevecht zich gewoon naar de weg. De programma’s van de twee zijn nog niet volledig bekend maar het is niet ondenkbaar dat het een maand na het WK veldrijden al weer tot een duel komt tussen MVDP en WVA met de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari. Een week later is het al Strade Bianche, op 20 maart Milaan-San Remo. En mocht het dan - onverhoopt - nog niet tot een treffen zijn gekomen, dan toch zeker eind maart met de E3 Prijs, Gent - Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Ook deze Vlaamse wedstrijden in maart gelden trouwens - net als met de crossen van deze weken -als voorspel. De clash op de weg tussen Van der Poel en Van Aert komt in april tot een apotheose met de Ronde van Vlaanderen (11 april ) en Parijs - Roubaix (17 april).

Drieluik

Maar zelfs na moddergevechten en kasseienclashes is de strijd van 2021 tussen Van der Poel en Van Aert nog niet gestreden. Goed beschouwd is Van der Poel versus Van Aert dit jaar een drieluik. Eerst in de cross, dan in de klassiekers en zoals het er nu naar uit ziet komen de twee elkaar ook in zomer tegen in de Tour de France. Het is niet ondenkbaar dat de twee zich al op dag één met finish in Landerneau mengen in de strijd om het geel. De eerste Tour-week in Bretagne bieden sowieso een handvol kansen op succes voor zowel Van Aert en Van der Poel.

Van Aert imponeerde afgelopen Tour al met twee etappezeges. Van der Poel heeft gaf in het eindejaarsinterview aan dat hij de Tour vooral ziet als voorbereiding voor de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Maar ook Van der Poel zal willen winnen als hij eenmaal in de Tour is. Zij eerzucht laat hem nooit in de steek. En anders is daar altijd nog de rivaliteit met Van Aert die hem tot het uiterste zal drijven.

Pidcock maakt podium compleet

De 21-jarige Tom Pidcock uit Leeds werd vandaag derde op 32 seconden van Van der Poel. Daarna volgden met Eli Iserbyt (+41 seconden), Michael Vanthourenhout (+45 seconden) en Tom Aerts (+70 seconden) nog drie Belgen.



Eerder op de dag won Ceylin del Carmen Alvarado al in het Belgische Baal, net als vorig jaar op nieuwjaarsdag. De 22-jarige Rotterdamse met roots in de Dominicaanse Republiek was te sterk voor haar landgenoten Lucinda Brand en Denise Betsema.



