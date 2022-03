Van der Poel na indrukwekkende overwinning: ‘Ik was goed, maar zeker niet super’

Over de knotsgekke finale spreekt de Nederlander vooral tevreden. ,,Dat was inderdaad een gekkenhuis, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen controleren. Ik heb gereageerd waar ik op moest reageren, en ik wist dat zelf aanvallen niet zou helpen.”

Of het iets zegt over zondag, wanneer de Ronde van Vlaanderen wordt verreden? ,,Dat is een andere wedstrijd, vooral de afstand. Ik was vandaag goed, maar zeker niet super.”