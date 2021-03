Van der Poel na indrukwekkende zege: 'Echt heel gaaf om hier te winnen’

Vorig jaar zat het Mathieu van der Poel niet mee in Strade Bianche. Niet in topvorm verscheen hij aan de start en een lekke band op een ongelukkig moment hielp hem ook al niet mee. Een half jaar later revancheerde hij zich in zijn tweede deelname in Toscane. ,,Het is echt heel gaaf om hier te winnen", zei hij na afloop.

Van der Poel was de sterkste van een kopgroep met alleen maar grote namen. Op de laatste grindstrook versnelde de Nederlands kampioen en kon alleen Julian Alaphilippe hem in eerste instantie volgen. Nadat Egan Bernal was aangesloten, probeerde Van der Poel drie kilometer voor de streep om opnieuw weg te rijden. Succesvol was dat niet en Van der Poel leek al twee flinke inspanningen te hebben geleverd en daarmee Alaphilippe een voordeel te bezorgen. Immers, met de steile muur in Siena in zicht groeiden de kansen van de Fransman, die op steile heuvels over het algemeen beter uit de voeten komt.



Maar het vet was van de soep bij de wereldkampioen. ,,Julian vertelde al dat hij niet meer zo fris was toen we samen aan de leiding reden. Normaal is hij wel iemand die het volle pond geeft in een kopbeurt, maar nu niet", zei Van der Poel na afloop. Alaphilippe: ,,Ik heb niks verkeerd gedaan, Mathieu was gewoon te sterk. Op de voorlaatste strook voelde me al niet heel fris meer. Van der Poel was simpelweg de sterkste van de groep en heeft verdiend gewonnen. Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan.”



Verrassend goed

Op een nagenoeg leeg plein in Siena mocht Van der Poel na een ultieme krachtsinspanning op de steile muur naar het centrum het juichgebaar maken. ,,De ‘Strade’ is een van de races die ik heel graag wilde winnen. Heel cool om dat vandaag te doen”, zei Van der Poel, die eerder al de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen won. ,,Ik voelde me heel goed. Op de laatste gravelstrook ging ik in de aanval en ik kwam met Bernal en Alaphilippe op kop te zitten. Met z’n drieën reden we goed door.”



Verrassend genoeg kon de Colombiaanse klimgeit Egan Bernal de twee klassiekerspecialisten volgen. ,,Bernal maakte een goede indruk op de klimmetjes", zei de winnaar. ,,En dat is best een verrassing”, voegde de Colombiaan toe. ,,Ik ben geen specialist in eendagskoersen. Om dan samen met Mathieu en de wereldkampioen op het podium te staan, is een grote eer. Mathieu was heel sterk.”



Van der Poel vervolgt: ,,Ik voelde zelf dat ik op het laatste steile stuk nog iets in mijn benen over had om alles te geven. Geweldig om deze koers zo te eindigen.” Voor Van der Poel moet de winst van Strade Bianche de opmaat zijn richting een succesvol voorjaar vol klassiekers. ,,Ik hoop het”, zei de kopman van Alpecin-Fenix lachend.

Wout van Aert finishte net naast het podium. ,,Ik was in de finale gewoon niet goed genoeg", zei Van Aert. ,,De inhoud is er wel, maar ik mis nog wat scherpte", aldus Belg.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © photo: Cor Vos