Van der Poel na ‘perfecte race’: Sloeg een grote kloof en kreeg vleugels

Vanaf het moment dat het startschot klonk trok Van der Poel in de aanval. ,,Dat was toch wel het plan. Ik wilde vooral de eerste ronde op kop doorkomen om het modderige parcours wat beter te kunnen lezen. Ik sloeg gelijk een grote kloof, tot mijn verbazing wel een beetje, en dat gaf me vleugels.



Of dit de beste Mathieu van der Poel is die we in het veld gezien hebben? ,,Dat denk ik wel. Het zal er in ieder geval dicht tegenaan zitten, ook op zo'n ‘stoempomloop’ waar de meesten mij toch een beetje naar achter schreven. Ik was stiekem ook wel blij dat het parcours er zo zwaar bij lag, want dan weet je gewoon dat de beste van voren rijdt.”