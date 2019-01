Van der Poel ondanks val en lekke band oppermachtig in GP Sven Nys

Van der Poel sloot de eerste helft van het seizoen afgelopen zondag af met zijn twintigste zege in de Superprestige-cross in Diegem. In de eerste ronde in Baal leek het mis te gaan voor de alleskunner op de fiets. Hij gleed onderuit in een bocht, moest zijn zadel en stuur rechtzetten en aan het einde van de ronde van fiets wisselen.



In een mum van tijd had Van der Poel de achterstand echter weer goedgemaakt en in de derde van zeven ronden ging hij ervandoor. Een lekke band in de slotfase kostte hem wat van zijn voorsprong maar de zege kwam niet meer in gevaar.