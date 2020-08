Van der Poel rijdt iedereen aan gort: ‘Die trui doet wat met me’

Door Daniël Dwarswaard



Met terugwerkende kracht is het een lachwekkende opmerking van Mathieu van der Poel voor de start in een verlaten Drents weiland. Hij voelt niet echt veel zelfvertrouwen zo vlak voor de strijd om de nationale titel. Vijf uur later heeft Van der Poel iedereen aan gort gereden. Een verschroeiende demarrage geplaatst en een solo van ruim 40 kilometer afgemaakt. Die venijnige VAM-berg walst hij elk rondje plat. Daar staat hij dan, 48 meter boven de zeespiegel op een vuilnisbelt die tot fietsbergje is omgetoverd. Met een rood-wit-blauwe trui om zijn lijf, net als in 2018.



Die twijfels, het is geen spel. Van der Poel is na de verplichte coronastop niet de veelvraat Van der Poel. Vijftiende in Strade Bianche, dertiende in Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Tiende in de Ronde van Lombardije. Hij geeft zelf ook toe dat het hem een beetje tegenvalt. Behalve dat laatste resultaat dan. ,,Ik was eigenlijk best blij met die tiende plek in Lombardije. Een koers die normaal misschien te zwaar voor me is. Ik snap best dat de buitenwereld denkt: tiende? Jij hoort te winnen. Maar ik was er zelf echt content mee.’’