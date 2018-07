Van der Poel rijdt wegwedstrijd op EK wielrennen

,,Begin vorige week heb ik contact gehad met Mathieu en zijn ploeg waarbij duidelijk werd dat hij graag wil starten in de wegwedstrijd in Glasgow. Het EK heeft dé primeur doordat Mathieu de eerste renner ooit is, die zowel op de weg uitkomt als op de mountainbike", reageerde Veneberg op de website van de KNWU.



Van der Poel combineert de wegrace met het EK mountainbike in dezelfde Schotse stad op 7 augustus. Van der Poel is daarmee de eerste wielrenner die op een EK in actie komt op deze twee disciplines.



Acht mannen zijn al zeker van EK-deelname. In een later stadium wordt de achtste en laatste renner toegevoegd aan de Nederlandse selectie.



Eerder vandaag maakte Veneberg al zijn selectie voor het vrouwentoernooi bekend.