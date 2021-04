Van der Poel slaat Amstel Gold Race definitief over

,,Mathieu neemt na ‘Vlaanderen’ even rust en gaat dan toewerken naar de wereldbekers mountainbike”, aldus een woordvoerder van Alpecin-Fenix. Van der Poel wil komende zomer in Tokio olympisch kampioen mountainbiken worden. Het wereldbekerseizoen in deze discipline start begin mei in de Duitse plaats Albstadt.

Wout van Aert, de Belgische rivaal van Van der Poel in het veld en op de weg, verschijnt wel aan de start van de Amstel Gold Race. De Belgische kopman van Jumbo-Visma besloot donderdag na de verplaatsing van Parijs-Roubaix direct om de Brabantse Pijl (14 april) en de Gold Race aan zijn programma toe te voegen. ,,Eigenlijk was ik van plan om na Parijs-Roubaix een rustpauze in te lassen, maar aangezien die koers nu wegvalt ligt de mogelijkheid open om nog wat meer te doen”, aldus Van Aert, die vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen in de sprint om de winst werd afgetroefd door Van der Poel. Zondag treffen de twee elkaar opnieuw in ‘Vlaanderens Mooiste’.