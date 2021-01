Van der Poel treft Pogacar en Froome in Ronde van Emiraten

Aru doet mee aan WK veldrijden: ‘Ik voel mij goed in de modder’

13 januari Fabio Aru doet eind deze maand mee aan de WK veldrijden in Oostende. De 30-jarige Aru, in 2015 winnaar van de Ronde van Spanje, maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de weg een uitstapje naar de cross.