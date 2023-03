Van der Poel, Van Aert en alle anderen: waarom dit tijdperk niet uitroepen tot mooiste wielertijd ooit?

Harrie Lavreysen breidt uitpuilen­de prijzen­kast uit met tweede Europese sprintti­tel

Harrie Lavreysen heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Europese sprinttitel op de baan veroverd. In de finale rekende de 25-jarige baanrenner uit Luyksgestel in twee heats af met de Pool Mateusz Polrudyk.