Van der Poel wel welkom in Omloop Het Nieuwsblad

Tegenslag voor Mathieu van der Poel: uit UAE Tour na coronage­val in ploeg

22 februari Mathieu van der Poel moet met zijn ploeg Alpecin-Fenix per direct de UAE Tour - de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten - verlaten. Een van de stafleden van de Belgische formatie is positief getest op corona. David Dekker start daardoor vanmiddag in de tijdrit in de rode leiderstrui.