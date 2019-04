Van der Poel wint eerste etappe in Circuit Cycliste Sarthe

Na een rit over 180 kilometer met start en finish in La Châtaigneraie was de Nederlandse kampioen op de laatste meters nog net de sterkste in de eindsprint. Het was zijn vierde zege dit seizoen.



De Belg Boris Vallée eindigde als tweede en de Fransman Bryan Coquard kwam als derde over de finish. De Nederlander Maurits Lammertink belandde op de zevende plek.



Van der Poel begint morgen in de leiderstrui aan de tweede etappe, die over 172 kilometer gaat tussen Freigné en Belligné. De Franse rittenkoers duurt tot en met vrijdag.



Van der Poel slaat dit jaar de klassieker Parijs-Roubaix, komende zondag, nog over. De kopman van Corendon-Circus is in voorbereiding op onder meer de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april).