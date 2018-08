Van Dijk en Van der Breggen slopen concurrentie op EK tijdrijden

Van Dijk (Sunweb) finishte in de stromende regen in een tijd van 41.39,70 en Van der Breggen klokte 41.41,83. De race ging over 32,3 kilometer.

De dertigjarige Van Dijk werd eerder dit jaar Nederlands kampioen. In 2013 pakte ze in Florence ook de wereldtitel. In Rio bleef ze door een val net buiten de medailles.

Van Dijk en Van der Breggen waren een klasse apart op de glibberige wegen in de grauwe Schotse stad. Beiden haalden enkele voor hen vertrokken rensters in. De vroeg gestarte Trixi Worrack had lang de beste tijd, maar de 36-jarige Duitse werd op 1.09 van Van Dijk derde.

Spannend werd het nog wel. Van Dijk had bij het eerste tussenpunt drie tellen voorsprong op Van der Breggen, had die marge bij het tweede meetpunt uitgebreid naar zeventien seconden, maar hield op de streep maar een bescheiden verschil over. ,,Eerlijk gezegd dacht ik dat ik het net niet had gered'', zei ze nadat ze fel sprintend de streep had gepasseerd. Die laatste inspanning was meer dan nodig geweest om Van der Breggen achter zich te houden. ,,Het zat heel dicht bij elkaar. Het is 'superclose' na zo'n afstand.''

Van Dijk wist toen ze 's morgens in Glasgow de gordijnen opende al hoe laat het was. ,,Het was slecht weer en dan weet je dat zo'n tijdrit een enorme uitdaging wordt. De bochten waren glad, gelukkig was het lange tijd vooral recht door rijden en veel op en neer. Maar in de slotfase werd het met al die bochten een ander verhaal.''