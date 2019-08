Van Dijk snelt naar vierde Europese titel tijdrijden op rij

Huldiging én herdenking Tourwin­naar Bernal in Colombia: ‘We blijven koersen voor Bjorg’

7 augustus Egan Bernal werd woensdag in zijn thuisdorp Zipaquira gehuldigd vanwege zijn eindzege in de Tour de France. De 22-jarige Colombiaan dacht echter niet aan feesten: met een minuut stilte en een korte speech herdacht hij zijn maandag omgekomen generatiegenoot Bjorg Lambrecht. ,,Zijn overlijden bezorgt me veel verdriet. Ik hoop dat hij nu op een betere plek is. We blijven koersen voor hem”, aldus Bernal.