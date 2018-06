Na vijf jaar is tijdrittitel weer voor Van Dijk: ‘Eindelijk!’

Door Pim Bijl

Elf jaar geleden in 2007 was Ellen van Dijk al de beste tijdrijdster van het land. In 2012 en 2013 ook. Maar daarna, na haar wereldtitel in 2013, was het vaak net niet. Werd ze verslagen met driehonderdste van een seconde, of drie seconden, of had ze een lekke band. ,,Daarom is mijn gevoel nu: ik heb ‘m weer, eindelijk!” zei Ellen van Dijk (31), toen ze na het Wilhelmus van het podium afstapte in haar rood-wit-blauwe trui.

In het zonnige Bergen op Zoom was de Europees kampioene na 26 kilometer respectievelijk zes en dertien seconden sneller dan Anna van der Breggen en Lucinda Brand. Annemiek van Vleuten, een jaar lang ongeslagen op de tijdritfiets, raakte haar titel kwijt en eindigde teleurstellend op de vierde plaats. ,,Maar een andere keer kan ze zo weer winnen”, wist Van Dijk. ,,De concurrentie is moordend. Het NK is een klein WK. Dat vind ik alleen maar mooi. Als je hier kunt winnen, kan het ook op het WK. Daarom betekent deze titel heel veel voor mij.”

Volledig scherm Ellen van Dijk © ANP Van Dijk vond in Bergen op Zoom een voor haar ideaal parkoers met lange, rechte stroken om in haar ritme te komen en had bij het eerste tussenpunt al 20 seconden voorsprong gepakt op van Vleuten. In het restant kon ze goed doortrekken. Of, in haar eigen woorden, lekker vlammen. Van Vleuten stapte met een minder gevoel van haar fiets. ,,Ik heb alles gegeven, maar het was niet goed. Ik heb mij supergoed voorbereid op de Giro Rosa waar ik voor het klassement ga. Ik ben ook goed, maar ik ging vandaag te behoudend van start en had blijkbaar vandaag een mindere dag. Dat kan niet als je tegen deze meiden wil winnen.”

Hoopvol voor WK

Vorig jaar werd ze wereldkampioene in het Noorse Bergen. ,,Het is natuurlijk ook een beetje preken voor eigen parochie, dat het van mij op het WK straks zwaarder had gemogen.'' Van Dijk, meer van de lange rechte stukken, was blij geweest met het nieuws uit Innsbruck. ,,Ik moet dat aankunnen.'' Maar nu was er vooral vreugde over de roodwitblauwe trui. ,,Ik heb meer titels behaald, maar het NK betekent heel veel voor me.''