Van Emden eerste leider ZLM Tour na winst in proloog

,,Het is mooi dat we hier het volledige podium bezetten. Voor de rest van de week hebben wij een mooie uitgangspositie en meerdere troeven om uit te spelen. Ik heb klassementsambities, maar het belangrijkste is dat we het uiteindelijk binnen de ploeg houden.”



Van Emden begint donderdag in de gele leiderstrui aan de eerste etappe, van het Belgische Bredene naar Heinkenszand in Zeeland. De ZLM Tour, terug op de kalender, eindigt zondag in Tilburg. In totaal rijden de renners tijdens de ZLM Tour ruim 714 kilometer door Zeeland, Limburg en Brabant en een stukje door België.