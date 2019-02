Van Riessen naar laatste acht op sprint bij WK baanwielrennen

Video Viviani sprint naar etappe­winst in Emiraten

15:13 Elia Viviani is de winnaar van de vijfde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Na een 181 kilometer lange vlakke etappe vanuit Sharjah eindigde de rit zoals verwacht in een massasprint in Khor Fakkan. Vlak achter de Italiaan van Deceuninck - Quick-Step sprintte de Colombiaan Fernando Gaviria naar plaats twee. De Duitser Marcel Kittel werd derde.