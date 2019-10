Van Schip en Havik grijpen zilveren plak op madison

De titel ging net als bij de vrouwen naar Denemarken. Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv bleven met 52 punten de Nederlandse baanwielrenners 15 punten voor.



Van Schip en Havik dreigden met nog een sprint te gaan buiten de medailles te vallen op dit olympische onderdeel. Met een uiterste inspanning won Van Schip de laatste sprint voor Frankrijk en Denemarken. Daardoor kwam Nederland op 37 punten, evenveel als de Duitsers die een ronde voorsprong hadden gepakt. Door de winst van de laatste sprint blijven Van Schip en Havik de Duitsers Maximilian Beyer en Theo Reinhardt voor.



Voor Van Schip is het zijn tweede medaille bij het EK op de baan in Apeldoorn. Zaterdag pakte hij al zilver op de puntenkoers. Op het omnium viel hij buiten de medailles. ,,In het omnium en op de puntenkoers was de laatste sprint net niet goed. Ik dacht, al moet ik naar een andere planeet, ik ga dit sprintje winnen”, zei Van Schip bij de NOS.



De medaille is een bevestiging van alle kleine stapjes vooruit, zei Havik over zijn samenwerking met Van Schip. ,,Hij is een dankbare leerling, want alles wat je hem leert, zie je meteen weer terug. Nu krijgen we loon naar werken.” De goede uitslag op dit EK is ook belangrijk voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. ,,Ik hoop dat de droom uitkomt en dat we daarheen kunnen”, zei Havik.