Van Vleuten in tijdrit met overmacht naar roze

Lezerstour Robben sprint naar zege, Maas blijft aan leiding in ED Lezerstour

10 juli Dat voetballer Arjen Robben een sprintwedstrijd kan winnen zal menig lezer verbazen, maar in de ED Lezerstour waren gisteren alle ogen gericht op Nic Robben, die in Sarzeau alles behalve teleurstelde. De Nuenenaar pakte met vijf punten verschil de dagzege in de ED Lezerstour.