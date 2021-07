Van Vleuten is niet te stoppen en wint drie dagen na gouden plak Clásica San Sebastián

Eigenlijk zou de Clásica San Sebastián voor vrouwen niet meer georganiseerd worden, want met de Ronde van het Baskenland was er een meerdaags alternatief gevonden. Als gevolg van de coronacrisis ging de wedstrijd in het voorjaar echter niet door en werd er gekozen om net als in 2019 - gewonnen door Lucy Kennedy - een eendaagse variant te organiseren. Van de vier olympische oranjevrouwen was alleen tijdritkampioene Van Vleuten present. Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering waren er allemaal niet bij toen in alle vroegte het startsein klok voor de 139,8 kilometer lange heuvelklassieker. Voor Van Vleuten is het een van haar favoriete wedstrijden. ,,Voor mij is het niet moeilijk om hier gemotiveerd aan de start te staan", zei Van Vleuten in de stromende regen in Donostia. ,,Het is een mooie wedstrijd en ik ken de organisator goed, dus ik wilde hier bij zijn.”

Aanval op laatste klim

De voorsprong groeide tot bijna twee minuten, maar door toedoen van de ploeggenoten van Van Vleuten bleef er voor de laatste hindernis Murgil Tontorra minder dan een minuut over. Op die twee kilometer steile klim bleef Cordon-Ragot als laatste vluchter over. Voor Van Vleuten was dat het moment om de sprong te maken. De olympisch tijdritkampioene liet de Française gauw achter en begon eenzaam aan de leiding aan de laatste afdaling richting Donostia.



In de slotkilometers kwam de overwinning niet meer in gevaar en bekroonde Van Vleuten een droomweek met winst in een van haar favoriete koersen. ,,Winnen is geweldig maar om het samen te doen is nog leuker. Dit is een geweldig overwinning voor het hele team. Ik ben zo ontzettend trots op iedereen”, zei ze na afloop. ,,Ik had ook wel een beetje een jetlag. Ik heb wel wat minder geslapen en was ook zeker wel moe. Door de regen en het parkoers was het een zware wedstrijd. Maar de ploeg heeft zo hard voor mij gewerkt, ik moest het wel afmaken.”



Ruth Winder finishte als tweede, Sabrina Stultiens legde beslag op de derde plaats.