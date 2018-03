Van Vleuten naar eindstrijd op individuele achtervolging

De Amerikaanse Chloe Dygert reed een verbluffende tijd van 3.20,072 waarmee ze het oude wereldrecord van haar landgenote Sarah Hammer, in 2010 verreden op hoogte, met meer dan twee seconden verbeterde.



De Duitse Lisa Brennauer en de Amerikaanse Kelly Catlin rijden om het brons. Van Vleuten debuteerde pas afgelopen najaar bij de EK in Berlijn op de baan. Toen werd ze vierde.



,,Het gaat heel spannend worden vanavond'', reageerde ze op haar plaatsing voor de finale. Dat was een grap, want het verschil met de Amerikaanse was immens. Maar Van Vleuten was wel veruit de beste van de rest van het veld. Ze was meer dan drie seconden sneller dan Brennauer, de nummer drie. ,,Ik ben ook onwijs blij met zilver en dat ik nog een keer hier mag rijden. Dit voelt als zilver winnen.''