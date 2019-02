Van Vleuten staat voor rentree na ‘zwaarste blessure ooit’

Op 25 september pakte Van Vleuten nog wel de wereldtitel tijdrijden, maar de wegwedstrijd liep een paar dagen later vervelender af. Ze werd zevende op zeven minuten van winnares Anna van der Breggen, maar bovenal bleek dat ze tientallen kilometers met een gebroken knie rondfietste. Het bleek een wonder dat ze überhaupt finishte. ,,Er is een stuk bot losgegaan. De boel stond wat scheef in mijn knie, dus dat hebben ze rechtgezet. Nu moet ik vier tot zes weken met mijn been in een brace zitten. Volgens de dokter kan ik pas over zes maanden mijn eerste wedstrijd rijden’’, vertelde Van Vleuten begin oktober bij Peptalk. Aan stoppen dacht de 36-jarige wielrenster nooit. ,,Vallen hoort bij wielrennen. Als je dat niet meer wilt, moet je stoppen met wielrennen. Alleen de timing is weer slecht.”