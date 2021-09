Van Vleuten wint klimtijdrit in Spanje, Zwitserse behoudt leiding in klassement

Reusser, die de eerste etappe had gewonnen, heeft in het klassement 1.36 voorsprong op de Nederlandse Pauliena Rooijakkers. Van Vleuten staat derde op 1.39.



Van Vleuten denkt dat het lastig wordt om de Zwitserse nog uit de leiderstrui te rijden, maar klonk strijdlustig. ,,Na gisteren wordt het heel moeilijk, nadat we Marlen, die in goede vorm steekt, twee minuten voorsprong hebben gegeven. Maar ik kijk er erg naar uit”, geeft ze toe. ,,Want ik houd niet van verdedigend rijden. In mijn hart ben ik geen verdediger maar een aanvaller.”



Ze gaf daarmee aan dat er ook in resterende twee etappes niet ‘conservatief’ gekoerst gaat worden. ,,Ik heb niets te verliezen en alles te winnen”, keek Van Vleuten vooruit. ,,Ik hoop dat andere teams er ook zo over denken. Wij zullen Marlen niets cadeau geven en de volgende etappe heeft alles in zich om het heel lastig voor haar te maken en om er een mooie show van te maken.”



De Spaanse rittenkoers uit de WorldTour heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. De Challenge by La Vuelta wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostella.