VDP hervindt zich en kijkt uit naar Alpe d’Huez: ‘Ben paar keer heel dicht bij afstappen geweest’

Van Peter Sagan tot Mark Cavendish: dit zijn de nationale kampioenen wielrennen

In diverse landen wordt vandaag het nationaal kampioenschap wegwielrennen gehouden. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wordt bepaald wie komend jaar in de nationale kampioenstrui mag rijden. Hier een overzicht van de uitslagen in de nationale kampioenschappen.

27 juni