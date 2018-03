Veelvraten van Quick-Step hebben nog altijd honger

Quick-Step wist in 2018 al twintig overwinningen te boeken en won in het 'Vlaamse voorjaar' al zeven keer met zes renners. ,,De teamgeest is heel goed", kijkt ploegleider Tom Steels vooruit. ,,We zijn er klaar voor om onze stempel te drukken op de sleutelmomenten van de koers."

Zegereeks

Door de zegereeks draagt de ploeg de favorietenrol in Vlaanderen. Volgens Steels is het met slechts zeven renners lastig om de koers te controleren. ,,Minder teams zijn bereid de verantwoordelijkheid te nemen. Door de kleinere teams heb je minder renners om de kopmannen te beschermen. Tegelijkertijd voel je als ploeg de druk om het tempo erin te houden door de smalle wegen, zeker in de aanloop naar de kasseistroken."



Terpstra wist als enige uit de ploeg dit voorjaar twee koersen op Belgische bodem te winnen. De 33-jarige Noord-Hollander zegevierde in Le Samyn en de E3 Harelbeke. Vooral met zijn solo in de E3 maakte de Noord-Hollander indruk, al werden zijn ploeggenoten Gilbert en Stybar ook geroemd om hun rol als 'afstoppers' in het achtervolgende groepje. Terpstra eindigde in 2015 als tweede in de Ronde van Vlaanderen achter de Noor Alexander Kristoff en werd vorig jaar derde achter Gilbert en Greg van Avermaet.