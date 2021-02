Verloren wielergeneratie dreigt door corona: ‘Aantal heeft motivatieproblemen’

Zijerveld (65) is al decennia een volger van wielerwedstrijden in alle categorieën. "Het is lastig nu, je ziet geen koersen, spreekt alleen met renners. Je probeert ze in samenwerking met de trainers door deze periode heen te trekken", vertelt hij over de huidige situatie. ,,Een aantal heeft motivatieproblemen. Ik ben bang dat we nu een generatie krijgen die misschien overgeslagen gaat worden. Zijn de opleidingsploegen straks nog bereid hun vizier op deze jongens te houden en ze de kans te bieden als laatbloeier in te stromen?”

Zijerveld vindt niet alleen medestanders tussen de talentjagers. Robbert de Groot, die de opleiding bij profploeg Jumbo-Visma leidt, deelt zijn zorgen niet per se. ,,Wel als je in je scouting gefocust bent op resultaten. Maar niet als er andere dingen zijn die je wilt zien of herkennen. We kunnen nog steeds volop trainen en testen en nodigen regelmatig talentvolle junioren uit om mee te gaan op trainingsstage", aldus De Groot. Resultaten zeggen de 49-jarige Alkmaarder niet zo veel. ,,We kijken veel breder: wat is de drive, hoe steekt een renner als persoon in elkaar? Het is zeker vervelend voor jonge renners dat er geen wedstrijden zijn. Maar aan de andere kant: als een jonge renner daardoor afhaakt, kun je je ook afvragen of hij gepassioneerd genoeg is.”

Zijerveld ziet graag een brede aanpak. Niet een of twee talenten eruit pikken, maar zo veel mogelijk renners laten instromen. ,,En dan kijken wie er aan de uitdaging toe is om internationaal te mogen rijden, als dat weer kan. Je ziet meer de neiging om jongeren al vroeg een contract aan te bieden en in een opleidingstraject te zetten, daardoor komt er steeds minder ruimte voor laatbloeiers. Ik vind alleen testen ook te mager. Gezocht wordt naar renners met een groeipotentie, dat is een optelsom van factoren. Het ontbreken van koersen is een ramp voor veel jongens. Je gaat toch op sport omdat je competitie wil. Dat gaat nu knellen, om jongens daarop af te rekenen vind ik niet terecht.”



,,We zullen heel veel aandacht moeten hebben om de renners die nu meer dan een jaar aan wedstrijden mislopen perspectief te bieden", zegt de coach uit Amstelhoek. ,,Ik roep opleidingsploegen ook op om zich ook op die renners te focussen."