Veteraan Valverde (41) ook volgend jaar nog actief in wielerpeloton

De Spanjaard herstelt momenteel nog van een sleutelbeenbreuk, opgelopen door een valpartij in de Vuelta. Hij hoopt op een rentree in de Ronde van Sicilië (28 september), om vervolgens het seizoen af te sluiten in de Ronde van Lombardije (9 oktober).

Valverde heeft een immense erelijst met onder meer vier overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en vijf in de Waalse Pijl. Hij werd wereldkampioen in 2018, negen jaar nadat hij de Ronde van Spanje had gewonnen, zijn enige eindoverwinning in een grote ronde.