Vierhouten aan de slag als sportief directeur bij wielerploeg Qhubeka-Assos

,,Ik kijk er echt naar uit om weer onderweg te zijn en jonge sporters te helpen hun dromen waar te maken, zelfs tijdens deze moeilijke tijden", aldus Vierhouten. ,,Ik heb zin om mijn ervaring als voormalig racecaptain te delen met als doel een sterk, toegewijd team op te bouwen waar passie en 'Go for it' de sleutelwoorden zijn."

Vierhouten deed mee aan alle grote rondes. Hij begon als renner bij Rabobank en kwam later terecht bij Lotto. In 2009 sloot hij af bij Vacansoleil.



Bij Qhubeka-Assos, dat de afgelopen jaren als Dimension Data en NTT door het leven ging, krijgt Vierhouten te maken met landgenoot Bert-Jan Lindeman. De 32-jarige renner uit Assen kwam over van Jumbo-Visma, waar zijn contract was afgelopen.