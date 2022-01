Vierhouten als ploegleider aan de slag bij UAE Team Emirates

Ook het strenge Jum­bo-Vis­ma kan corona­spook niet weghouden

Ze hadden tot 21 januari in Alicante moeten zijn voor het trainingskamp, maar ook bij wielerploeg Jumbo-Visma was er geen ontkomen aan corona. Eén teamlid is besmet en daarmee kwam na twee dagen al een einde aan het eerste trainingskamp van het seizoen. Ondanks alle maatregelen.

16:13