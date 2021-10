Vincent Hoppezak stunt op WK baanwielrennen met brons

Baanploeg snelt naar twee gouden medailles op openings­dag EK

6 oktober De Nederlandse equipe is de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen begonnen met machtsvertoon op het onderdeel teamsprint. De winst van de mannen was verwacht. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren al regerend olympisch en wereldkampioen en hebben nu ook de Europese titel terug nadat Nederland de EK van vorig jaar meed vanwege de onzekere coronasituatie.