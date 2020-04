Virtuele Ronde van Vlaanderen: een kijkje in de niet eens zo verre toekomst

Door Thijs Zonneveld



Het moet ergens halverwege de virtuele Oude Kwaremont zijn als Michel Wuyts zijn profetie in de microfoon fluistert. ,,Ik kijk naar het kopje van Greg Van Avermaet – en dat ziet er nog kwiek uit.”



Een paar minuten later demarreert Van Avermaet op de virtuele Paterberg. Hij neemt een paar seconden voorsprong en houdt stand tot de finish. Zijn trainingsmaat Oliver Naesen wordt tweede, Nicolas Roche vervolledigt het podium. Direct na de finish staat er een klein meisje naast Van Avermaet. Zijn dochter. Ze kijkt in de camera terwijl Van Avermaet vanuit zijn studeerkamer uitlegt hoe hij de virtuele Ronde van 2020 won.



There is a first for everything. Een paar weken geleden had niemand verwacht dat er op 5 april een virtuele Ronde van Vlaanderen zou worden verreden op een online platform met de naam BKool. Het is zoals Zdenek Stybar, een van de 13 deelnemers, zegt: ,,Het klonk als een 1 april-grap.” Dat is het niet.