Visconti pakt opnieuw etappe in Ronde van Oostenrijk

D'Hoore pakt tweede ritzege op rij in Giro Rosa

9 juli De Belgische wielrenster Jolien D'hoore heeft haar tweede sprintsucces op rij geboekt in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze was de snelste in de massaspurt van de vierde etappe, een rit over 109 kilometer met start en aankomst in Piacenza.