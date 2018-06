Viviani toont meer te kunnen dan sprinten en grijpt Italiaanse titel

Interview Sagan ‘Het is vol gas: welkom in mijn leven’

11:11 Nog een week en dan keert Peter Sagan (28) terug in de Tour de France. Vorig jaar werd de flamboyante Slowaak na vier dagen uit de ronde geknikkerd, nadat Mark Cavendish via zijn elleboog in de dranghekken was beland. In gesprek met de enige popster van het peloton.