Vollering en rozetruidraagster Van der Breggen zien ploeggenote etappe winnen

Wiebes sprint naar tweede etappezege, Van der Breggen blijft leider in Giro Donne

9 juli Lorena Wiebes heeft de achtste etappe in de Giro Donne gewonnen. De sprintster van Team DSM was de snelste in de massasprint na 129,4 kilometer van San Vendemiano naar Mortegliano en bleef de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Maria Vittoria Sperotto voor.