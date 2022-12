Voor sprinter Olav Kooij was 2022 een topseizoen: ‘Het jaar van mijn doorbraak? Dat moet nog komen’

Even terug naar 3 oktober. Een paar honderd meter nog, voordat de Münsterland Giro met een massasprint wordt beslist. In de kopgroep loert de 20-jarige Olav Kooij, het Jachtluipaard van Numansdorp, op zijn moment om toe te slaan. In de voorlaatste bocht van de Duitse eendagskoers krijgt hij in de chaos nog een schouderduw. Het doet Kooij niks. Opgegroeid in het open, altijd winderige landschap van de Hoeksche Waard, is hij wel wat gewend. Daar, op de polderdijken, leer je als fietser achter dijkhuizen loerende rukwinden op te vangen.