Voor wie gaat Poels in Frankrijk werken?

Door Lisette van der Geest



‘G’, Chris of Bernal? Dat is de grote vraag over een paar weken in de Tour de France: welke van de drie mogelijke kopmannen van Ineos kan Wout Poels (31) dienen. Want dat hij meegaat, is zeer waarschijnlijk. Na de derde etappe in het Critérium du Dauphiné: ,,Het is belangrijk om hier goed te rijden en het gaat wel goed, ja. Als er geen gekke dingen gebeuren, zal ik gaan.”



Terug naar ‘G’, Chris en Bernal. De ‘G’ staat voor Geraint Thomas, de titelverdediger in de komende Tour én de man bij wie Poels aan een letter voldoende heeft: ,,Ja, eigenlijk noem ik hem altijd zo.” Met Chris bedoelt Poels viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die op jacht is naar zijn vijfde eindzege en de Dauphiné als voorbereidingskoers rijdt.



En er moet ook rekening gehouden worden met de derde man uit het rijtje, Egan Bernal (22). Poels: ,,Ik weet niet wat ze met hem van plan zijn, maar ik denk dat ik voor alle drie moet rijden.”



Een keuze is nog niet gemaakt. Ook Poels heeft geen idee. ,,Als je de kaarten hebt, dan is het slim om ze in te zetten. Neem vorig jaar, toen was Chris kopman en G back-up, maar uiteindelijk bleek hij beter. Ja, dan worden de rollen omgedraaid.”