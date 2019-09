Voormalig Giro-directeur Acquarone vrijgesproken

Sprintzege Grosu in Slowakije, Lampaert nieuwe leider

19:07 De Roemeense wielrenner Eduard Grosu heeft de tweede etappe in de Ronde van Slowakije gewonnen. De wielrenner van de Franse procontinentale ploeg Delko Marseille Provence was de beste in een sprint bergop in Ruzemberok na 226,6 kilometer. Hij bleef de Belg Yves Lampaert en de Fransman Arnaud Démare voor.