Voortanden kapot? Bouwman stapt gewoon op de fiets

De renner van LottoNL-Jumbo kwam gisteren in de tweede etappe zwaar ten val in de laatste kilometer, maar uit onderzoek is naar voren gekomen dat hij geen blessures heeft die hem verhinderen te koersen. ,,Hij heeft goed geslapen en zal er alles aan doen de finish te halen'', twitterde de Nederlandse wielerploeg.



Bouwman brak bij de crash zijn voortanden, liep schaafwonden op in zijn gezicht en beschadigde een duim. Hij was koploper toen hij onderuit ging, wist nog wel als zesde te finishen en in het algemeen klassement te klimmen naar de derde plek.



De derde rit is een vlakke in de omgeving van Crevalcore en telt 171 kilometer. De Italiaan Diego Rosa draagt de leiderstrui. Bauke Mollema, winnaar van de tweede etappe, staat tweede op 7 seconden. Bouwman, die met een 'ringbaardje' van verband rijdt, heeft 26 tellen achterstand.