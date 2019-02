Vos gaat voor achtste wereldtitel in het veld: ‘Maar zeven is ook bizar’

Haar laatste regenboogtrui in de cross won ze in 2014 in Hoogerheide. Het WK een jaar later in het Tsjechische Tábor was in vele opzichten een keerpunt in haar carrière. Ze werd derde en ging geblesseerd naar huis. Al reed ze zich niet zozeer in die wedstrijd de vernieling in. ,,Maar wel in die maanden ervoor.’’



Het was een blessure zo hardnekkig dat het meer dan een jaar zou duren voordat Vos terug was. Ze geblesseerd, overtraind en oververmoeid. Veelvraat Vos had te veel van haar lichaam gevraagd. Het maakt dat haar Europese titel op de weg van 2017 zoveel waarde heeft voor Vos. Het is een ijkpunt van haar comeback.