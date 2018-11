Vos maakt rentree in Koksijde na rustperiode

Worst klopt Cant in Flandrien­cross

18 november Annemarie Worst heeft de Flandriencross voor vrouwen gewonnen, de wedstrijd in het Belgische Hamme die meetelt voor de DVV Trofee. De Nederlandse, onlangs gekroond tot Europees kampioene, won de sprint van een groep van zeven rensters. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant finishte als tweede, haar landgenote Ellen Van Loy werd derde. Cant nam de leiding in het klassement over van de Belgische Kim Van de Steene die na een mislukte start nooit meer voorin kwam. Worst had in de voorlaatste ronde geconcludeerd dat een sprint onvermijdelijk was. ,,Niemand lukte het om weg te rijden. Daarom koos ik voor de tweede plek, ideaal om de sprint aan te gaan'', vertelde ze bij Sporza. Vanuit de laatste bocht sprintte de Europees kampioene naar de zege. De pas zestienjarige Puck Pieterse eindigde in Hamme als tiende.