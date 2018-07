Vos sprint naar ritzege in Giro Rosa

Wullems voorlopig niet te verslaan in ED Lezerstour

12 juli In Mûr-de-Bretagne was het een spektakel in de zesde rit van de Tour de France, maar in de ED Lezerstour verandert er weinig. Jos Wullems bleef makkelijk overeind in de gele leiderstrui. Ronny van Dooren wist knap de dagzege te pakken en bleef Hans Sonnemans met een enorm verschil - 17 punten - voor.