Vos zet in 2019 alles op WK wielrennen in Yorkshire

,,Al heb ik inmiddels twaalf regenboogtruien, een dertiende zou heel mooi zijn. Ik heb het niet nodig om te bewijzen dat ik er weer ben, maar het is wel iets ultiems om naartoe te werken. Als het dan op die dag allemaal klopt, is dat het beste gevoel wat je kunt hebben’’, zei de 31-jarige kopvrouw van het vrijdag gepresenteerde vrouwenteam CCC-Liv.

Ook in haar veertiende seizoen op het hoogste niveau voelt Vos de gretigheid van binnen branden. ,,Jaren geleden heb ik me weleens afgevraagd hoe ik het zou moeten volhouden om steeds weer zo diep te gaan, van alles voor de sport te doen en naar nieuwe trainingsmethodes te zoeken. Ik zie echter elk jaar opnieuw dat er nog zoveel valt te ontdekken en te leren. Nee, ik merk gewoon dat ik nog niet ben uitgegroeid. Daardoor wordt het nooit saai of een sleur voor me. Oké, hier op het trainingskamp heb je wel zoiets van: dit was vroeger super opwindend. Dat gevoel is enigszins veranderd. Aan de andere kant: ik maak kennis met nieuwe ploegmaatjes, krijg nieuw materiaal, dat soort dingen maakt het gelijk weer leuk.’’

Op weg naar de mondiale titelstrijd hoopt Vos ook goed te zijn in koersen als Strade Bianche en de Amstel Gold Race, wedstrijden die ze nog nooit wist te winnen. Ook een race als het Europees kampioenschap, dat ergens in Nederland zal plaatshebben, heeft nadrukkelijk haar belangstelling. ,,Maar we werken er vooral aan dat ze in Yorkshire op haar best is’’, zei ploegleider Jeroen Blijlevens in het Spaanse Dénia. ,,Voor die tijd is het vooral een kwestie van laten zien dat ze kopvrouw-waardig is.’’