Vraagtekens boven speciale ‘Colombiavlucht’ met Bernal en Quintana

Nog altijd is de verplichte quarantaine voor alle Colombianen van kracht en heeft de burgemeester van Bogota de nu al bijna vier maanden durende lockdown in de hoofdstad verlengd tot 1 augustus. Wat dat betekent voor de speciale sportvlucht met 190 Colombiaanse profsporters is onduidelijk. Onder anderen Tourwinnaar Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Uran, Alvaro José Hodeg, Fernando Gaviria en Sergio Huguita, die zondag naar Madrid zouden vliegen, komt in het gedrang.



De kans is reëel dat de vlucht wordt uitgesteld. Het Colombiaanse luchtruim blijft in principe gesloten tot 1 september - ook voor privévluchten - maar minister van Sport Ernesto Lucena zorgde met de Colombian Sports Flight voor een uitzondering, zodat wielrenners, voetballers en atleten toch naar Europa konden reizen. De kans is nu groot dat ze langer moeten wachten, zodat voor de wielrenners de herstart van het seizoen in het gedrang kan komen. De Tour de France begint op 29 augustus, maar titelverdediger Bernal zal in Europa toch wel wat kilometers in de benen willen hebben voor hij aan zijn Ronde van Frankrijk begint.