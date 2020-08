Vriendin heeft twijfels of Roglic na val wel start in Tour: ‘Ik wacht in spanning af’

Twee weken na crash Jakobsen weer thuis in Heukelum: ‘Dokters in Polen hebben mijn leven gered’

18 augustus Fabio Jakobsen ging twee weken geleden keihard onderuit in de sprint in de openingsetappe van de Ronde van Polen, nadat hij door Dylan Groenewegen in de hekken werd gereden. De 23-jarige Nederlands kampioen is inmiddels weer thuis in Heukelum. ,,Ik zal meerdere operaties in mijn gezicht moeten ondergaan. Daarnaast moet ik de komende maanden veel rusten vanwege een zware hersenschudding.”