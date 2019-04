Vroeger, toen de koers soms nog oogde als modderballet

Door Thijs Zonneveld



De laatste keer? Toen betaalden we nog met guldens en kwam The Ketchup Song elk uur zestien keer langs op elke willekeurige radiozender. We schrijven het jaar 2001.



Er won een Nederlander: Servais Knaven. De regen kwam met bakken uit de lucht.



Toen nog wel.



Een jaar later, in 2002, regende het in de dagen vóór Parijs-Roubaix. De vooroorlogse karrensporen in Noord-Frankrijk veranderden in modderstroompjes; de koers werd een soort modderworstelen op twee wielen. De renners reden rond met maskers van klei; hun shirts waren allemaal bruin. Johan Museeuw won, maar dat wisten ze pas zeker nadat ze de Leeuw van Vlaanderen onder de douche hadden gezet.